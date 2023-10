“Morgane – Detective geniale”, arriva l’ultima puntata della terza stagione

Su Rai1 a partire dalle 21.30, il finale di stagione, con tanti colpi di scena Audrey Fleurot Alessandro Alicandri







Mercoledì 11 ottobre su Rai1 si chiude a partire alle 21.30 “Morgane - Detective geniale", la celebre serie a tema poliziesco che ha come protagonista Morgane Alvaro, donna dal grande quoziente intellettivo capace di guardare oltre le apparenze con la sua consueta ironia. Ecco cosa succederà nei due episodi, aggirando possibili spoiler.

Nel primo dei due episodi trasmessi, "Fuk, Luc e Sau", il padre di Morgan viene coinvolto in un caso enigmatico e anche un po' surreale legato a un debito economico. Nel frattempo un ragazzo muore all'addio al celibato di un suo amico. Nel secondo episodio intitolato "Kikeriki", Morgane e l'ispettore Karadec indagano sull'omicidio di un proprietario di una gioielleria: purtroppo i gioielli trovati in loco rivelano uno scottante dettaglio che metterà a dura prova la nostra investigatrice e cambierà (forse per sempre) il rapporto con Karadec.