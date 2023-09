“Morgane – Detective geniale”, la terza stagione su Rai1

Dal 19 settembre, quattro nuove serate con gli episodi inediti Stefania Zizzari







Morgane sta per tornare: l’irresistibile donna delle pulizie che diventa una geniale detective, con i suoi abitini leopardati, le scollature audaci e un quoziente intellettivo che lascia senza fiato, sbarca il 19 settembre su Rai1 con la terza stagione della serie “Morgane - Detective geniale”. Nelle quattro nuove serate ritroveremo la protagonista Audrey Fleurot nei panni della consulente della polizia di Lille, città del nord della Francia, alle prese con complicati casi gialli, che puntualmente riuscirà a risolvere.

Eccentrica protagonista

Morgane Alvaro ha tre figli da due uomini diversi, un atteggiamento sempre sopra le righe e un QI di 160, un altissimo quoziente intellettivo. Vive a Lille e qui lavora come donna delle pulizie nel commissariato di polizia. Veste in modo eccentrico, è allergica alle regole e ha un intuito davvero eccezionale. Qualità, quest’ultima, che viene notata dal commissario Céline Hazan (Marie Denarnaud), che decide di “promuoverla” a consulente per le indagini, affidandola all’ispettore Adam Karadec (Mehdi Nebbou), che però fatica ad accettarla come collega. Almeno all’inizio… La scorsa stagione si è conclusa con un bacio appassionato tra Morgane e Karadec. «Nelle nuove puntate» svela Audrey Fleurot «posso anticipare che il rapporto tra Morgane e Karadec sarà come sempre caratterizzato da continui alti e bassi: si allontanano, si ritrovano e ci sarà molta gelosia. Insomma, la relazione tra i due non vi deluderà!». In particolare, dal momento che l’ispettore sembra non voler dare seguito al famoso bacio, Morgane si sente tradita, decide di abbandonare la polizia e torna a fare la donna delle pulizie. Verrà addirittura accusata di omicidio... «Ci siamo divertiti a metterla spesso in difficoltà perché è nelle difficoltà che Morgane dà il meglio di sé. E in quelle situazioni si creano spunti per momenti di commedia» spiega la Fleurot.

Chi è Audrey Fleurot?

Nata a Mantes-la-Jolie (un comune nella Francia settentrionale), Audrey Fleurot è stata scoperta dal regista Alexandre Astier, che le ha offerto il ruolo della Dama del Lago nella serie tv “Kaamelott”(2005), dedicata alle leggende di Re Artù (è curioso che il nome della fata allieva di mago Merlino sia proprio Morgana). In Francia la Fleurot è una celebrità, tanto che nel 2015 nella serie “Dix pour cent” (che nella versione italiana è “Chiami il mio agente!” e si può vedere su Sky e Now), dopo aver partorito, ha interpretato se stessa nel ruolo di un’attrice in crisi alle prese con la maternità. In Italia l’avevamo conosciuta nel ruolo della enigmatica e affascinante segretaria Magalie, nel film “Quasi amici” (2011). Il suo compagno è il regista e sceneggiatore Djibril Glissant, conosciuto danzando un tango su una pista da ballo. Nel 2015 è nato il loro piccolo Lou. Glissant ha partecipato alla scrittura di “Morgane”. «Per la prima volta abbiamo lavorato così a stretto contatto, è stato meraviglioso!» ha rivelato Audrey. Le riprese di “Morgane” sono generalmente in inverno: «Considerando gli abiti succinti di Morgane, per combattere il freddo, sotto indosso degli abiti sportivi tecnici». Quando non è sul set l’attrice si rifugia nella tranquillità dell’Alta Provenza, sul lago di Sainte-Croix: «Lì non ci sono paparazzi, trovo spiagge vuote e pratico il kayak, sport che amo» dice.

Come una bambina «Morgane rappresenta una parte di me che non mi concedo mai di mostrare, e che invece posso “liberare” quando giro questa serie» spiega l’attrice. «Durante le riprese ho il diritto di comportarmi come una bambina, dire quello che mi passa per la testa e indossare abiti di cattivo gusto: una sorta di esperienza psicanalitica! A Morgane regalo il mio senso dell’umorismo. In fondo un po’ mi somiglia. Sono più “civile” di lei, ma provo la sua stessa avversione per l’autorità. Ho un legame particolare con Morgane: la conosco così bene che, quando sono in giro, se vedo un paio di orecchini improbabili o una borsa che potrebbero piacerle li compro per usarli sul set!».

Una serie da record

“Morgane - Detective geniale” (2021) è una serie televisiva franco-belga che in Francia ha fatto ascolti da capogiro, superando i 10 milioni di telespettatori. Il titolo originale è “HPI – Haut potentiel intellectuel” (“Alto potenziale intellettivo”). In Italia è andata in onda per la prima volta su Rai1 nel settembre 2021: nelle quattro serate ha superato il 20% di share con punte di quasi 4 milioni e mezzo. La seconda stagione ha ottenuto buoni ascolti e ora arrivano quattro nuove serate.

Le ambientazioni sono nel nord della Francia, a Lille e dintorni. Il commissariato di polizia è stato ricostruito all’interno dell’ex edificio universitario di “Sciences Po” di Lille.