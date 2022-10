“Morgane – Detective geniale”, su Rai1 i nuovi episodi della serie

A distanza di un anno dalla prima stagione, da martedì 4 ottobre torna la serie franco-belga Simona De Gregorio







A distanza di un anno dalla prima stagione, da martedì 4 ottobre torna su Rai1 la serie franco-belga "Morgane - Detective geniale", che aveva conquistato il pubblico italiano con punte di 4 milioni e mezzo di spettatori.

Protagonista è Morgane Alvaro (Audrey Fleurot), una donna di 38 anni con tre figli avuti da due matrimoni diversi. Madre affettuosa, lavora come addetta alle pulizie nel commissariato di Polizia locale della città francese di Lille. Ma la sua vita non è fatta solo di detersivi e aspirapolvere. Dotata di intelligenza eccezionale, viene notata dal commissario Céline Hazan (Marie Denarnaud), che chiede la sua collaborazione nelle indagini, affidandola al comandante Adam Karadec (Mehdi Nebbou).

Capelli rossi, eccentrica nel look, senza peli sulla lingua, Morgane ha un carattere esplosivo ed è allergica a regole e autorità. Ma il suo intuito la porta a smascherare i criminali più astuti. E anche nelle nuove puntate la ritroveremo alle prese con difficili inchieste, dalla misteriosa uccisione di una commessa all’omicidio di un’anziana signora, fino a quello di un giovane trovato morto in una stalla. Inoltre, attraverso i casi da risolvere, questa volta verranno affrontati anche temi delicati come la transessualità e i problemi psichiatrici.

Le riprese si sono svolte sempre nel Nord della Francia, in particolare a Lille, sede della stazione di Polizia, e a Wattignies, dove troviamo la casa di Morgane. Confermato anche il cast, a cui si aggiunge una nuova entrata che avrà un ruolo molto importante. Si tratta di Clotilde Hesme, che interpreta la detective Roxane Ascher, un’investigatrice dell’Ispettorato generale della Polizia nazionale. Molto rigida e autoritaria, si scontrerà subito con Morgane. E le darà filo da torcere anche nella vita privata a causa di una sorta di gioco delle coppie: mentre Morgane, infatti, è divisa tra i sentimenti che prova per Adam e il riavvicinamento all’ex marito Ludovic (Cédric Chevalme), Karadec, sentendosi respinto da lei, inizia a mostrare interesse per Roxane...

Entusiasta di tornare a vestire i panni della rossa protagonista, Audrey Fleurot ha dichiarato: «Questo è il ruolo più bello che mi sia capitato. Morgane ha un QI, quoziente di intelligenza, incredibile ma spesso si comporta come se avesse cinque anni. Sul set ho cercato di imitare gli atteggiamenti buffi e puri dei bambini. Così ho potuto improvvisare e giocare con un personaggio che è catartico in quanto non ha inibizioni. E credo che sia proprio questo suo aspetto ad avere conquistato me e il pubblico a casa!».