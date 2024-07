“Morte e altri dettagli”, un racconto giallo in stile Agatha Christie. Da vedere su Disney+

Si puo' vedere su

Una miniserie da gustare tutta d’un fiato. “Morte e altri dettagli” (dieci episodi su Disney+) è un racconto giallo in stile Agatha Christie. Le vicende si svolgono su una nave da crociera affittata da una ricca famiglia per festeggiare il “fine carriera” del capostipite Lawrence Collier. Subito arriva il primo “flashback”: si va all’infanzia di Imogene Scott (Violett Beane), fin da piccola frequentatrice dei Collier, la cui madre muore in un incidente d’auto quando lei non è nemmeno adolescente.

Il violento fatto viene rimosso dalla mente dell’11enne, che affianca un detective nel cercare di sbrogliare questa brutta storia. Il detective (e scrittore famosissimo di gialli) è Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin). E ritorniamo ai giorni nostri: i due sono entrambi sulla nave da crociera. Potete immaginare che cosa succede al primo episodio? Muore un invitato. La coppia Imogene-Rufus si “ritrova” a lavorare su questo caso. Il procedere dei fatti è incalzante, il finale… a sorpresa.