“MotherFatherSon”: su Sky Atlantic e Now Tv la nuova serie con Richard Gere

05 Giugno 2020 | 19:07 di Valentina Barzaghi

“MotherFatherSon” debutta l’8 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV. La serie scritta da Rob Smith (“American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace”), è un intenso thriller che parla di potere, ambizione e complicate dinamiche familiari.

A interpretarlo, nel suo primo ruolo da protagonista in una serie tv, troviamo Richard Gere (“Pretty Woman”, “Ufficiale gentiluomo”) nei panni dello spietato magnate Max Finch. Accanto a lui nel cast ci sono Billy Howle (“Chesil Beach - Il segreto di una notte”) che interpreta il figlio di Finch, Caden, e Helen McCrory (“Peaky Blinders”, “Harry Potter”) che è Kathryn Villiers, la sua ex moglie.



La serie gode, oltre che di un ottimo cast, anche di un’inaspettata svolta crime della storia. Si parla di affari e di rapporti familiari tossici, ma anche tanto di femminilità in rapporto all’intramontabile sistema manageriale incarnato da Finch.



La trama

Max Finch è un uomo che si è fatto da solo e una vera autorità nel campo dei media statunitensi, attraverso cui riesce a plasmare la discussione politica del paese, fino a influenzare le elezioni. Sul punto di ritirarsi, decide di lasciare il suo impero al figlio Caden, già a capo di uno dei suoi giornali. Ma il peso di un’eredità così mastodontica e l’ombra invadente del genitore, portano il giovane a sprofondare in un vortice di rabbia che ha conseguenze nefaste per tutta la famiglia.