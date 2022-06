“Ms. Marvel”: la fantastica nuova supereroina Marvel

Kamala Khan e Ms. Marvel fanno il loro debutto in streaming su Disney+ l’8 giugno Iman Vellani è Ms. Marvel, su Disney+ dall'8 giugno Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Arriva l’8 giugno su Disney+ l’attesissima nuova serie dall’universo Marvel. Si chiama “Ms. Marvel” e ha come protagonista una ragazzina pakistana-americana di nome Kamala Khan, molto fan degli Avengers, che vive con la sua famiglia nel New Jersey. Kamala, interpretata da Iman Vellani, è un’adolescente alle prese con tutti i problemi tipici della sua età: amicizia, amore, aspirazioni per il futuro e, ovviamente, attaccamento-distaccamento familiare.

Nei primi due episodi il pubblico conosce Kamala e i personaggi che animano il suo mondo. C’è la sua praticante famiglia musulmana con cui spesso si trova in conflitto non riconoscendosi più in tanti usi e costumi, c’è il suo gruppo di affezionatissimi amici e quello con gli altri compagni di scuola, da cui viene perlopiù etichettata come nerd. D’altronde Kamala ha una passione smodata per i supereroi, che la porta a vivere sempre con la testa altrove, tra fantastiche avventure, meravigliosi disegni e personaggi immaginari.

Questo fino al giorno in cui - per dare un tocco di stile a un costume che ha realizzato per partecipare di nascosto dai suoi genitori a una fiera a tema Marvel - non si impossessa di un braccialetto appartenuto a una sua antenata che scopre regalarle strabilianti poteri. Cosa ne farà e come si comporterà?

“Ms. Marvel” è un racconto che unisce la più classica delle trame young adult con l’azione Marvel e una messa in scena colorata e pop, con tanto di disegni e animazione. Kamala segue, per certi punti, lo stesso percorso di Peter Parker - Spiderman: è una ragazza che si trova ad affrontare contemporaneamente problemi a casa, a scuola e, infine, coi superpoteri. La villain della serie - o così sembra al momento - è destinata a divenire la bionda influencer Zoe (Laurel Marsden), con cui Kamala ha motivi di attrito dalla prima puntata.

“Ms. Marvel” evoca anche un altro recente titolo di casa Disney, in questo caso Pixar, per l’evoluzione che propone della sua protagonista, seppur le storie e le culture d’origine siano differenti: “Red”. In entrambi i casi abbiamo a che fare con una ragazza giovanissima, immigrata di seconda generazione, la cui famiglia è ancora molto legata alla cultura e alle tradizioni d’origine, da cui lei non vuole distaccarsi, ma nemmeno sposare in toto. Così come per Meilin Lee erano i 4*Town, per Kamala Khan sono gli Avengers il motivo da cui inizia la ribellione e dopo cui arrivano “i poteri”. In entrambi i casi, fra l’altro, legati a una figura femminile del passato familiare e a una storia con cui in primis le loro madri devono fare pace per vivere al meglio il rapporto con le proprie figlie e la loro vita lontane da casa.

Kamala, come lo era Meilin, è un personaggio davvero ben scritto e divertente. Così come per la seconda era “il mostruoso da tenere a bada”, per la prima sono “i poteri da conoscere e controllare” i modi attraverso cui, queste due giovani donne, vogliono crescere sbagliando, divertendosi, mettendosi in gioco e piacendosi.

Il cast

Nel cast di “Ms. Marvel”, insieme a Iman Vellani, ci sono Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.