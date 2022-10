“Munich games”: vogliamo sventare l’attentato!

La miniserie su Now immagina una nuova sfida al terrorismo "Munich games" Redazione Sorrisi







Le Olimpiadi di Monaco del 1972 non sono entrate nella Storia per meriti sportivi, ma per l’attentato che portò alla morte di 11 atleti israeliani, sequestrati e uccisi dall’organizzazione terroristica Settembre nero.

In “Munich games”, miniserie firmata da Michal Aviram (già sceneggiatrice di “Fauda”) in arrivo su Now con sei tesissimi episodi, ci ritroviamo a Monaco 50 anni dopo, alla vigilia di una partita di calcio amichevole tra un team locale e una squadra di Tel Aviv. Tutto sembra sotto controllo, ma il pericolo è in agguato: la poliziotta di origini libanesi Maria Köhler e Oren Simon, un agente del Mossad, tenteranno in ogni modo di evitare un nuovo attentato.