“Mythic Quest: Raven’s Banquet”: la nuova serie comedy su Apple Tv+

La serie ambientata nello studio di creazione di un videogioco è in streaming dal 7 febbraio

03 Febbraio 2020 | 10:38 di Valentina Barzaghi

Sarà disponibile dal 7 febbraio su Apple Tv+ l’attesa serie “Mythic Quest: Raven’s Banquet”. I nove episodi che la compongono, della durata di circa mezz’ora ciascuno, verranno tutti caricati in streaming contemporaneamente, per un perfetto binge watching da weekend.

Un gruppo di sviluppatori di videogiochi si trova a dover gestire una serie di problemi legati alla programmazione e gestione della nuova versione del game di successo “Mythic Quest”. La serie è stata creata da Rob McElhenney, Charlie Day e Megan Ganz, il team di “C'è sempre il sole a Philadelphia”. Prodotta da Lionsgate e 3 Arts Entertainment insieme a Ubisoft, è stata presentata per la prima volta all’E3 2019, uno dei più importanti eventi di settore a livello mondiale, ed è già stata rinnovata per la seconda stagione.

Una serie da bersi tutta d’un fiato, molto divertente, che mixa costantemente live action e parentesi game. È perfetta per gli animi più geek, ma anche per gli amanti delle sitcom visto che è pressoché tutta girata negli studi in cui viene creato il gioco.

“Mythic Quest: Raven’s Banquet” è interpretata dal vincitore dell’Academy Award - per “Amadeus” di Miloš Forman - F. Murray Abraham, insieme a Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch e Jessie Ennis.