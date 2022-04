“Mythic quest”, un gioiello di comicità. Da vedere su Apple Tv+

Una serie che racconta un luogo di lavoro come tanti altri, folle e imprevedibile Francesco Chignola







Sto per parlarvi di una serie ambientata in uno studio dove si realizza un popolare videogame. Ma sarò molto chiaro: guardatela a ogni costo anche se il tema non vi interessa. Perché “Mythic quest”, disponibile su Apple Tv+ con le prime due stagioni, è un gioiello di comicità (e non solo) che racconta, in verità, un luogo di lavoro come tanti altri, folle e imprevedibile. Alla guida dell’ufficio c’è Ian Grimm (Rob McElhenney, anche ideatore della serie), l’egocentrico direttore creativo dello studio, affiancato da Poppy (Charlotte Nicdao), talentuosa ma insicura.

Il contrasto tra i due amici-nemici è il cuore della serie, ma ci sono molti altri personaggi strepitosi, da un romanziere di fantascienza decaduto che si è reinventato sceneggiatore del gioco al produttore esecutivo David (che nessuno prende sul serio), fino al cinico Brad, che si occupa del “vile denaro”. Le punte di diamante di “Mythic quest”, poi, sono un paio di splendidi episodi ambientati nel passato, uno girato in “lockdown” nel 2020 e una puntata struggente in cui recita il compianto William Hurt.