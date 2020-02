N.C.I.S.: la 17ª stagione su Rai 2

15 Febbraio 2020 | 13:46 di Lorenzo Di Palma

Riparte in prima serata su Rai2 sabato 15 febbraio, con un doppio appuntamento, ricco di clamorose sorprese e ritorni, con la diciassettesima stagione la serie del telefilm N.C.I.S. con Mark Harmon, Sean Murray, Emily Wickersham, Maria Bello.

E nel primo episodio dal titolo Fuori dal buio, Ziva (l’ex agente del Mossad interpretata da Cote de Pablo), come anticipato nell’ultima scena della precedente stagione, arriva nel seminterrato di Gibbs per avvisarlo di un imminente pericolo e vuole portarlo in una casa sicura. Dopo pochi minuti, i due vengono assaliti da un commando armato, ma riescono a fuggire costruendo un ordigno artigianale, che uccide uno degli assalitori. Sulla scena rimane un lembo del cappotto di Ziva che Bishop riconosce... Poi, nell’episodio successivo intitolato Alla luce, mentre Gibbs e Ziva cercano invano di far collaborare Sahar, la David spiegherà come è riuscita a salvarsi dall’attentato in cui era stata coinvolta e perché ha finto di essere morta in tutti questi anni.