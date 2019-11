“Narcos”, la serie tv su Pablo Escobar, arriva in chiaro su Rai4

La sua folle vita è lo spunto di partenza per la serie tv dedicata ai più celebri narcotrafficanti che da sabato 16 novembre arriva in prima tv in chiaro

14 Novembre 2019 | 9:15 di Matteo Valsecchi

Tra gli Anni 70 e i primi Anni 90 è stato il criminale più ricercato al mondo. Lui è Pablo Escobar, l’uomo che grazie al traffico di droga è passato alla storia come “Il Re della cocaina”. Proprio la sua folle vita è lo spunto di partenza per "Narcos", la serie tv dedicata ai più celebri narcotrafficanti che da sabato 16 novembre arriva in prima tv in chiaro su Rai 4.

Proprio le prime due stagioni della serie sono incentrate sulla biografia di Escobar. A interpretarlo è lo straordinario attore brasiliano Wagner Moura, la cui somiglianza con l’originale è impressionante.

Il racconto segue Escobar sin dagli inizi della sua “carriera”, ossia quando in Colombia era un piccolo trafficante di alcol, sigarette e marijuana. Ma, una volta entrato in contatto con un signore della droga cileno, Don Pablo in breve tempo inizia a commerciare cocaina con gli Stati Uniti e fonda il cosiddetto “Cartello di Medellin”: allora era la più potente organizzazione di trafficanti al mondo.

A cercare di fermarlo ci provano due agenti americani dell’antidroga, Steve Murphy (Boyd Holbrook) e Javier Peña (Pedro Pascal). Ovviamente non è un’impresa facile, anche perché Escobar riesce a corrompere chiunque, dalla polizia ai politici di più alto rango. Uno dei tratti più interessanti di "Narcos" è l’utilizzo di vecchi filmati della televisione colombiana e americana che si mescolano alle scene di finzione. E, anche se molti di voi si ricorderanno di come si concluse la parabola di Escobar, le emozioni non mancheranno!