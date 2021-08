“NCIS”: amori, indagini e tanta adrenalina

Arrivano su Raidue la 12esima stagione di "NCIS: Los Angeles" e la seconda parte della 18esima di "NCIS" Mark Harmon in "NCIS" Simona De Gregorio







L'estate si infiamma su Raidue con gli eroi delle squadre investigative di “NCIS: Los Angeles” e “NCIS - Unità anticrimine”. Nel giro di pochi giorni, infatti, c’è una doppia partenza.

Domenica 22 tornano in missione gli agenti californiani nella 12esima stagione della serie. Ed è sicuro che G. Callen (Chris O’Donnell) e Samuel “Sam” Hanna (LL Cool J) ci emozioneranno. Nel primo dei nuovi episodi un bombardiere russo scompare mentre sta sorvolando il suolo americano: Callen e Sam devono trovarlo nel deserto per mettere al sicuro le armi e le informazioni che trasporta. Intanto Callen subirà delle accuse pesanti che metteranno a repentaglio la sua reputazione. Inoltre la sua relazione con Anna (Bar Paly) non andrà come aveva previsto. Il loro non sarà l’unico rapporto che avrà degli scossoni. Dopo essersi sposati, Kensi (Daniela Ruah) e Marty (Eric Christian Olsen) dovranno decidere come gestire il lavoro da agenti.

Per quanto riguarda “NCIS”, la serie madre, da giovedì 26 in prima serata arriva la seconda parte inedita della 18esima stagione. Naturalmente al centro della storia troviamo sempre l’agente Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon). Nella prima puntata si occuperà del caso di un sottufficiale, Martin Delfino, il cui cadavere viene ritrovato nel furgone di una ditta di surgelati. Di lì a poco l’uomo sarebbe dovuto partire per una missione. Le indagini partono dal confronto con Sean Greco cugino della vittima e proprietario di un chiosco che vende mais chiamato “Killer Korn”.