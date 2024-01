“NCIS: Sydney”, un marchio storico vola in Australia

Si puo' vedere su

Uno dei “marchi” più famosi della tv è quello di “NCIS”, che oltre alla popolare serie omonima in onda da 20 stagioni (e a sua volta nata da una costola di “JAG”) ha creato numerosi spin-off di successo.

Ma ora per la prima volta esce dai confini degli Stati Uniti: la nuova serie di Paramount+ “NCIS: Sydney”, come il titolo fa ben intuire, è infatti ambientata nella grande città australiana, dove viene creata una nuova “task force” della polizia federale per occuparsi di delicati crimini navali.

Fanno parte di questa agguerrita squadra Michelle Mackey (Olivia Swann) e Bluebird Gleason (Mavournee Hazel).