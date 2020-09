“NCSI Los angeles”, le nuove puntate su Raidue

24 Settembre 2020 | 9:38 di Simona De Gregorio

La pausa è terminata e tornano in azione gli eroi di "NCSI Los Angeles". Dopo aver mandato in onda i primi otto episodi della serie lo scorso gennaio, da domenica 27 settembre Raidue trasmette le puntate inedite.

Ritroviamo quindi all’opera l’agente speciale Callen (Chris O’ Donnel), a capo del Naval Criminal Investigative Service, affiancato da Sam (LL Cool J), suo grande amico e partner, esperto in bombe e in missioni sotto copertura. Un rapporto, il loro, che va oltre il set: «Io e LL Cool J siamo uniti da un legame fraterno, sono più vicino a lui che a qualsiasi altro collega con il quale abbia mai lavorato. E per me resterà sempre un caro amico» ha detto Cris O’Donnel, proseguendo ridendo: «Anche se, proprio come succede tra fratelli, spesso uno fa impazzire l’altro, tormentarci a vicenda è diventato ormai l’obiettivo delle nostre giornate».

E accanto ai due protagonisti rivedremo altri due personaggi amatissimi dai fan: il solare e scherzoso detective Deeks (Eric Christian Olsen), che ha una relazione con la collega Kensi (Daniela Ruah), esperta in riconoscimento labiale e ottima tiratrice scelta. E, sopra a tutti, c’è Henrietta “Hetty” Lange (il premio Oscar Linda Hunt), donna misteriosa con un passato da spia. Insomma, quello di Ncsi Los Angeles è un team che garantisce adrenalina pura. E infatti nei primi episodi vedremo Callen e Sam recarsi a San Francisco alla ricerca del collega rapito durante una missione clandestina. Ma non è l’unico imprevisto che i due agenti dovranno affrontare: una delle ex reclute di Hetty è tornata per vendicarsi di lei e della sua squadra mettendo in serio pericolo le vite di tutti loro. Tra le novità della stagione non mancheranno poi i risvolti riguardanti la sfera privata: Kensi e Deeks discuteranno della possibilità di costruire una famiglia insieme. E anche per Callen ci saranno evoluzioni in campo sentimentale.