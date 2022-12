Nella terza stagione Jack Ryan è in fuga

John Krasinski torna in "Tom Clancy's Jack Ryan 3", dal 21 dicembre su Prime Video Michael Kelly e John Krasinski nella terza stagione di "Jack Ryan" Credit: © Prime Video Valentina Barzaghi







Jack Ryan torna il 21 dicembre su Prime Video. Sono otto le nuove puntate della serie, tutte disponibili da subito in streaming, in cui ritroviamo il personaggio ideato da Tom Clancy e interpretato da John Krasinski, alle prese con una nuova missione di spionaggio che lo porta ancora una volta lontano dalla scrivania - cosa che non manca di rimarcare, essendo un analista - per rischiare tutto sul campo. Un eroe cerebrale e vulnerabile, che proprio per questo ha avuto molto successo sia di lettori sia di pubblico televisivo.

Come le stagioni precedenti, anche questa terza non ha veri legami con i romanzi di Clancy, se non per i personaggi. Se la prima stagione ci aveva catapultati in Medio Oriente a caccia di un gruppo terroristico e la seconda in Sud America, in particolare in Venezuela, per un complotto politico con risvolti su scala mondiale, la terza fa viaggiare Ryan in diversi luoghi d’Europa, tra cui Italia e Grecia, per conoscere a fondo e capire cosa si cela dietro a un’operazione segreta russa, chiamata Sokolov, che ha le sue radici in piena Guerra Fredda e che si ripropone oggi con l’intento di innescare una terza guerra mondiale.

Mentre Jack Ryan, latitante e ricercato sia dalle forze nemiche sia dalla CIA, prova a seguire il suo istinto nelle indagini, il suo inseparabile alleato, il comandante Greer, se la deve vedere con gli uffici dell’intelligence. Questa stagione conferma tutti gli ingredienti che hanno appassionato tanto i fan della serie, partendo dall’azione, che rimane sempre tanta e ben architettata, a John Krasinski, fino alla trama d’intrigo politico con echi storici legati al recente passato.

La trama

Jack è ingiustamente implicato in una grande cospirazione e all’improvviso si ritrova a essere un fuggitivo messo da parte. Ora, ricercato sia dalla CIA sia da un'organizzazione criminale internazionale che lui stesso ha scoperto, Jack è costretto alla clandestinità, attraversando l'Europa, cercando di sopravvivere e impedire un conflitto globale di massa.

Il trailer

I fan della serie non rimarranno delusi da questa nuova storia che porta il racconto verso una vecchia tematica cara alle narrazioni di spionaggio USA, ovvero la Guerra Fredda, calandola però in un contesto attuale. Se il focus rimane quello di una classica “black operation”, strutturata in modo da non stancare mai chi guarda, i momenti di azione si susseguono in tutta la loro potenza visiva e scenografica. Il personaggio di Ryan, dotato di intuito, prestanza fisica e sensibilità, è l’anima che unisce e incarna i due lati dello show, quello politico e quello adrenalinico, reso ancora più speciale da una regia studiatissima per il genere, capace di caricare d’intensità la storia.