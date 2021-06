“New Amsterdam 3”: trama, cast e personaggi

Su Canale 5 i nuovi episodi della terza stagione del medical drama ambientato nel più antico ospedale di New York Ryan Eggold in "New Amsterdam" Credit: © Mediaset Cecilia Uzzo







Arriva in prima serata "New Amsterdam": la terza stagione del medical drama va in onda da martedì 1 giugno in prima serata su Canale5.



La serie ruota intorno al brillante Dr. Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold ("The Blacklist"), direttore sanitario di un ospedale pubblico di New York. Le storie narrate sono ispirate da vicende reali, tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d'America, e dal volume "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital", scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore.

Clinici, paramedici e personale amministrativo hanno un’unica missione: prestare aiuto a chi ne ha bisogno, gratuitamente. La terza stagione, composta da quattordici episodi, è ambientata durante la pandemia di Covid-19, riprendendo la storia dove era stata interrotta.

Il trailer

La seconda stagione si era interrotta bruscamente proprio a causa della pandemia, senza quindi regalarci un vero e proprio finale. Il trailer della terza stagione di “New Amsterdam” ci ricorda anche a che punto eravamo rimasti.

Dove eravamo rimasti

Il dottor Max Goodwin (Ryan Eggold) era riuscito finalmente a trovare un poco di serenità dopo il grave lutto per la perdita di sua moglie. È alle prese con il suo ruolo di genitore single, mentre la dottoressa Bloom continua la sua lotta contro la dipendenza. Si vede anche l'addio del dottor Reynolds che stava per trasferirsi a San Francisco con la fidanzata. Hellen intanto, rassegnatasi davanti alla chiusura di Max nel suo dolore, aveva finalmente deciso di intraprendere una nuova relazione sentimentale con il nuovo arrivato, il dottor Cassian. Infine, la crisi tra il dottor Iggy Frome e suo marito Martin.

La trama della terza stagione

La storia riprende un anno dopo l’arrivo del Covid-19 a New York. Max e la sua squadra tentano di restare fedeli all’ottimismo che li ha sempre contraddistinti. Il sistema sanitario è completamente al collasso e la drammatica circostanza ha fatto affiorare ancora di più le enormi disuguaglianze nel sistema sanitario americano. Sarà come al solito il team medico dell’altruista dottor Max Goodwin, malgrado sia costretto ad operare in una struttura completamente dimenticata, ad aiutare e sostenere i più emarginati. Max non intende più limitarsi a correggere un sistema in rovina. Ora intende demolirlo per costruirne uno più efficace.

Il cast

Nel cast della terza stagione ritroviamo tutti i protagonisti delle prime due, a partire da Ryan Eggold nei panni del Dr. Maximus “Max” Goodwin. Accanto a lui ci sono: Janet Montgomery nei panni della Dr. Lauren Bloom, Freema Agyeman in quelli della Dr. Helen Sharpe, Jocko Sims è il Dr. Floyd Reynolds, Tyler Labine è il dottor Dr. Ignatius “Iggy” Frome, Anupam Kher è il Dr. Vijay Kapoor, Daniel Dae Kim è il Dr. Cassian Shin.