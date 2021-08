“Nine perfect strangers” alla ricerca della guarigione dall’ansia e dallo stress

Su Prime Video c’è la nuova, attesa serie con un’inquietante Nicole Kidman Nicole Kidman in "Nine perfect strangers" Credit: © Prime Video Monica Agostini







Che la miniserie "Nine perfect strangers" sia prodotta dallo stesso team di “Big little lies” e “The undoing”, successi planetari, può già essere una garanzia che non passerà inosservata. La protagonista anche in questo caso è Nicole Kidman, che veste i panni di Masha, la direttrice di “Tranquillum House”, un lussuoso centro di “recupero” da stress e ansie urbane, problemi molto frequenti ai giorni nostri.

Qui arrivano nove ignari sconosciuti, tra cui Francis (Melissa McCarthy) e Lars (Luke Evans), che fuggono dalla metropoli per trovare in dieci giorni il perduto equilibrio fisico e mentale. Ma la tecnica di guarigione usata

da Masha, quella che lei e il suo team chiamano “Il protocollo”, non è proprio canonica. I primi tre episodi sono disponibili a partire dal 20 agosto, con l’aggiunta poi di un episodio a settimana. Da guardare con assoluta... calma.