“Nine perfect strangers”: trama, cast e trailer della nuova serie con Nicole Kidman

La serie è basata su un romanzo dell'autrice di "Big little lies" Giulia Ausani







Il 20 agosto su Amazon Prime Video arriva "Nine perfect strangers", nuova serie drama in otto episodi basata sul romanzo di Liane Moriarty, già autrice del libro da cui è stata tratta la fortunata serie "Big little lies".

La trama

"Nine perfect strangers" è ambientata in un wellness resort di lusso che promette un processo di guarigione e trasformazione ai suoi clienti. Ruota attorno a nove personaggi che decidono di soggiornare nel resort per seguire un percorso per avere un migliore stile di vita. A sorvegliarli durante i dieci giorni di permanenza è la direttrice del centro Masha (Nicole Kidman), una donna la cui missione è quella di ritemprare le loro menti e i loro corpi. Ma questi nove estranei non hanno idea di ciò che li aspetta.

Il cast

Oltre a Nicole Kidman, nel cast troviamo Melissa McCarthy, Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten e Samara Weaving.

