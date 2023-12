“No activity”, la nuova serie con Luca Zingaretti e Rocco Papaleo

Ma anche Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e Alessandro Tiberi nella serie in arrivo su Prime Video a gennaio Redazione Sorrisi







Sei episodi tutti da ridere per la nuova serie comedy Original italiana “No activity - Niente da segnalare”. L’appuntamento è per il 18 gennaio su Prime Video e nel cast troviamo Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e Alessandro Tiberi. Al centro del racconto un blitz della polizia e tutti i personaggi coinvolti.

Scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti e diretta da Valerio Vestoso, la serie è un adattamento dall’omonimo format australiano.

Il cast

Luca Zingaretti

Rocco Papaleo

Carla Signoris

Emanuela Fanelli

Fabio Balsamo

Alessandro Tiberi

Maccio Capatonda

Tommaso Ragno

Davide Calgaro

Edoardo Ferrario

Sara Lazzaro

Marcella Bella

Lorella Cuccarini

Francesco Pannofino

DIago Abatantuono

La trama

Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti ad un'attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo.

Il trailer