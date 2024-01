“No activity – Niente da segnalare”, questi poliziotti vogliono farvi ridere a crepapelle

Emanuela Fanelli e Carla Signoris ci raccontano la nuova serie, su Prime Video dal 18 gennaio Emanuela Fanelli e Carla Signoris in "No activity - Niente da segnalare" Credit: © Prime Video Antonella Silvestri







È una serie dove l’umorismo gioca con paradossi e realismo promettendo di offrire al pubblico uno spettacolo irresistibile, ricco di situazioni comiche e dialoghi taglienti. I protagonisti principali di "No Activity - Niente da segnalare", in uscita su Prime Video il 18 gennaio, sono Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi nei panni di due poliziotti intrappolati nella Volante 12, pronti a fare un blitz imprevedibile. Accanto a loro, Emanuela Fanelli e Carla Signoris nel ruolo di due operatrici della sala di controllo, mentre Fabio Balsamo e Rocco Papaleo vestono i panni di due criminali in attesa di un carico che sembra non arrivare mai. Abbiamo incontrato Carla Signoris e Emanuela Fanelli.

Il divertimento di questa serie è in situazioni apparentemente statiche ma che, in realtà, sono cariche di movimento (parole continue, battute, mimiche facciali che non danno spazio agli equivoci…)

Carla Signoris: «Sono personaggi costretti nella loro scatoletta. Non hanno nessuna via di sfogo se non ammazzare il tempo, perché sono in attesa di un avvenimento eclatante che non si sa se arriverà. Cioè arriverà solo alla fine…».

Emanuela Fanelli: «L’aspetto che più mi ha intrigato sin dall’inizio è stata la premessa narrativa, fatta proprio da questa lunga attesa riempita da figure statiche. Di scene di azione ce ne sono pochissime. È una serie basata tutta sulla recitazione».

Carla, il suo personaggio ricorda quella di Flora De Pisis, la conduttrice del programma tv “Crazy Love” nella serie "Monterossi"

Signoris: «In "No Activity" interpreto Katia Kolloni, una donna cinica e sarcastica nei confronti della collega nuova e più giovane - Palmira, detta Perri, Piccoli (interpretata dalla Fanelli) - arrivata nella sala di controllo. Lei ha già il piede fuori dalla porta e invece Katia farà di tutto per farla rimanere, mettendo in atto puro ostruzionismo. Katia è la vessatrice. Qui, lei mette sotto la povera Palmira mentre, in "Monterossi", Flora massacrava gli ospiti sfruttando le loro storie».

Ci ha preso gusto a interpretare donne ciniche e perfidelle…

Signoris: «Mi piace moltissimo, perché è esattamente l’opposto di quello che sono nella vita. Generalmente sono quella che subisce che tende, per amore dell’armonia e dell’equilibrio, a mettere una pezza a tutto. In questa serie Katia vive un po’ di frustrazioni familiari, come quella con il marito che frequenta un’altra donna. È convinta che la terza incomoda sia uguale a lei fisicamente, salvo poi mostrare sul cellulare una foto in cui si vede esattamente che il marito sta con una più giovane (ride)».

Emanuela, cosa apprezza, invece, della sua Perri?

Fanelli: «Mi fa sorridere la sua ingenuità che sembra rasentare la stupidità. In realtà Perri è una donna capace, intelligente e con una dose di purezza che la rende tenera. Poi parla sempre dell’amicizia con una collega - che le fa sempre degli scherzi - ma dai racconti emerge un quadro tutt’altro che sereno. Perri viene da un contesto in cui viene bullizzata e nella sala controllo dove è stata trasferita, ne incontra un’altra, Katia appunto, che la tormenta altrettanto…».

Sul set improvvisate o seguite alla lettera il copione?

Signoris: «Sono tendenzialmente ligia all’esecuzione del copione. D’altronde la comicità, se scritta bene come in questo caso, va anche seguita bene perché le virgolette così come la pausa fanno la differenza. Comunque io e Emanuela ci siamo divertite come pazze. Abbiamo temuto, a un certo punto, che la truppa si ribellasse (ride)».

Fanelli: «Per quel che riguarda questo progetto, rispetto alla serie originale australiana, sul mio ruolo siamo intervenuti parecchio».

Quindi ridevate parecchio mettendo a dura prova la pazienza della troupe. Raccontateci

Fanelli: «Io e Carla abbiamo girato sempre insieme. Tra di noi è subito scattata una chimica speciale, nonostante non ci conoscessimo prima. Sul set erano molto spesso risate a crepapelle. Il tempo di recitare le battute, uno sguardo e poi partiva una risata chilometrica. Riuscivamo ovviamente a portare a termine e in orario le scene. Ma ammetto che trattenerci, qualche volta, è stato difficile. Si è creato con tutti un clima familiare. È stata davvero una straordinaria esperienza».

Allora è nata una nuova coppia di attrici e un duo di comiche

Signoris: «La Fanelli? Ma che bella scoperta…»

Fanelli: «Quando mi hanno detto che Cinzia sarebbe stata la Signoris sono stata felicissima per la stima che ho sempre nutrito nei suoi confronti. Pur avendo toni e accenti diversi, ci siamo amalgamate bene. È stato un bel duetto e un onore recitare con lei».