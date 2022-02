“Noi”: trama, cast e teaser trailer

Dal 6 marzo su Rai1, arriva l'adattamento italiano di "This is us", con Lino Guanciale e Aurora Ruffino Redazione Sorrisi







Ne abbiamo avuto un assaggio durante il Festival di Sanremo, quando per la prima volta abbiamo visto il teaser di “Noi”, l'adattamento italiano della fortunatissima (e commovente) “This is us”. A presentarla era stato proprio Lino Guanciale che interpreta il papà della grande famiglia protagonista. Sei serate per dodici episodi da 50 minuti ciascuno, al via dal 6 marzo su Rai1.

A Guanciale va quindi il ruolo che nella versione originale era di Milo Ventimiglia, nella versione nostrana è Pietro, mentre quello della moglie (Mandy Moore nella serie americana) va ad Aurora Ruffino.

Diretta da Luca Ribuoli, scritta da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero, racconta la storia della famiglia Peirò, ma anche quella del Paese tra gli Anni 80, 90 e 2000, fino ai giorni nostri.

La trama

“Noi” segue la storia di Pietro e Rebecca, dal loro incontro negli Anni 80, quando da giovane coppia mettono su famiglia. Come guideranno i tre figli - Claudio, Caterina e Daniele - nelle varie fasi di crescita? Come cambierà la famiglia Peirò, e l'Italia, nelle varie epoche che attraversa questo racconto? Lo scopriremo attraverso le storie individuali dei personaggi, i loro intrecci, alla scoperta di come anche gli eventi più piccoli delle nostre vite contribuiscono a influenzare e plasmare ciò che siamo.

Il cast

Oltre a Lino Guanciale e Aurora Ruffino, nel cast troviamo: Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone, Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller.

Il teaser trailer

La colonna sonora

A sottolineare il racconto ci sarà una colonna sonora composta da grandi capolavori della musica italiana, da “Almeno tu nell'universo” ad “Ancora, ancora, ancora”, “La stagione dell'amore” e “Napule è”. Come nella serie originale, le canzoni scandiranno i momenti cruciali della storia e ci porterà in un viaggio, anche musicale, nell'Italia delle diverse epoche. Ad impreziosire ci sarà anche “Mille stelle”, brano originale scritto da Nada e Andrea Farri e cantato da Nada.