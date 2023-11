“Non ci resta che il crimine”, stavolta vi portiamo con noi nei magici Anni 70

Dopo tre film, parte su Now la serie sugli amici in viaggio nel tempo "Non ci resta che il crimine" Simona De Gregorio







Dalla trilogia di film diretta da Massimiliano Bruno (che è anche tra gli interpreti) nasce ora la serie “Non ci resta che il crimine”, in arrivo su Now il 1° dicembre. Ritroveremo quindi la sgangherata banda di amici alle prese con una nuova avventura a cavallo tra la commedia e il fantasy.

Dopo il viaggio indietro nel tempo fino agli Anni 80 e agli Anni 40 della saga cinematografica, ora ci tufferemo negli Anni 70, con Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (Gianmarco Tognazzi) e Claudio (Giampaolo Morelli).

La trama

Sconvolto dalla scoperta di essere stato adottato, Giuseppe, nonostante il parere sfavorevole dello scienziato Gianfranco (Bruno), decide di cercare la sua vera madre. Assieme agli amici di sempre torna proprio nel 1970, anno della sua nascita. Ma per una serie di disavventure finisce per modificare il passato e quindi anche il presente. Bisognerà tornare di nuovo indietro per rimettere le cose a posto…

Il trailer

«Ho accolto subito con entusiasmo l’idea di questa serie» dice Bruno. «Perché siamo un gruppo di lavoro molto affiatato e amici fuori dal set. Pur nelle diversità: Morelli è un precisino, meticoloso. Tognazzi è versatile, ma perfetto per la commedia. Giallini è esuberante, creativo… a volte occorre frenarlo!». E Tognazzi conferma: «Sì, siamo molto diversi. Ma c’è un forte equilibrio nelle nostre differenze. E questa serie mi ha anche fatto rivivere gli Anni 70, quelli della mia infanzia, un periodo in cui prevalevano una condivisione, una socialità e un confronto che oggi si sono persi».