“Non dire niente”: due amiche nell’Irlanda più combattiva

Si parte dagli Anni 70 in una nuova miniserie di Disney+ Monica Agostini







Si puo' vedere su

Arriva su Disney+ (con tutti i nove episodi disponibili da giovedì 14 novembre) “Non dire niente”, una miniserie che racconta il periodo di maggior attività dell’Ira, acronimo per “Irish Republican Army”, (Esercito repubblicano irlandese). La serie è basata sul libro best-seller di Patrick Radden Keefe ed esplora il periodo dei Troubles.

La storia inizia nel 1971 quando le sorelle protagoniste Dolours (Lola Petticrew) e Marian Price (Hazel Doupe) iniziano a interessarsi di politica. Non solo nella teoria, ma anche come mano armata: organizzano cortei, omicidi e piazzano bombe. La narrazione si estende poi per 40 anni, raccontando il limite tra passione ideologica e violenza brutale.

Il cast della serie include Lola Petticrew (Dolours Price) e Hazel Doupe (Marian Price), due giovani donne diventate potenti simboli della politica radicale, Anthony Boyle (Brendan Hughes), un carismatico ma conflittuale stratega militare e Josh Finan (Gerry Adams), leader politico che avrebbe poi negoziato la pace e che ha sempre negato il suo coinvolgimento con l'IRA. Maxine Peake interpreta Dolours Price da anziana.