“Non ho mai…”: sono una liceale come le altre!

Arriva su Netflix la seconda stagione dell'irresistibile serie tv "Non ho mai..."







Una delle più belle soprese di Netflix nel 2020 era stata "Non ho mai...". Uscita in aprile, in un periodo molto drammatico per tutti, la serie aveva portato una ventata di allegria e sentimenti autentici in molte case, diventando così un successo globale.

La storia è quella di Devi, ragazza di Los Angeles di origine indiana, orfana di padre, che si barcamena tra la voglia di essere una tipica teenager americana e le richieste della famiglia. In particolare della madre Mohan, che la vorrebbe più aderente alle tradizioni del Paese d’origine. Devi ora torna con l’attesa seconda stagione, in cui dovrà affrontare, tra l’altro, un ostacolo inaspettato: c’è un’altra ragazza indiana nella sua scuola...

Ideata dall’attrice Mindy Kaling e ispirata alle sue esperienze di adolescente, la serie è un gioiello di frescheza e ironia che si riconferma tale in questi nuovi dieci episodi.