“Non mentire” è su Netflix: trama, cast e personaggi

È arrivata in streaming la serie thriller in sei episodi con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano Paola Toia







Si puo' vedere su

A quattro anni dalla messa in onda su Canale 5, è arrivata su Netflix la miniserie "Non mentire", con protagonisti due attori d'eccezione del panorama italiano: Alessandro Preziosi e Greta Scarano.

La fiction, prodotta da Indigo Film e diretta da Gianluca Maria Tavarelli, è tratta da una produzione originale di Two Brothers Pictures per ITV. Nel cast, oltre ai due protagonisti, anche Paolo Briguglia, Claudia Potenza e Matteo Martari.

Torino fa da sfondo a questo thriller definito relazionale: Laura (Greta Scarano), amata insegnante in un liceo, ha appena concluso la sua relazione con Tommaso (Matteo Martari), quando Andrea (Alessandro Preziosi), padre di uno dei suoi studenti, le chiede di uscire. Andrea è affascinante, simpatico, uno stimato chirurgo e, come le dice la sorella Caterina (Fiorenza Pieri), sua collega in ospedale, è uno degli uomini più ambiti. La serata tra i due scorre in modo piacevole, tra loro c’è complicità e attrazione. Sembrerebbe un appuntamento perfetto, eppure Laura e Andrea non immaginano quanto questo incontro cambierà le loro vite e le terribili conseguenze che avrà sulle loro famiglie e sulle rispettive cerchie di amici, colleghi e conoscenti.

Trama

Laura e Andrea si conoscono a scuola: lei è la professoressa del figlio di lui, ambito e stimato chirurgo. Dopo un primo appuntamento in cui tutto sembra andare per il verso giusto, l'indomani si rivela un incubo: la mattina dopo, infatti, se Andrea rivela sorridente al suo amico Nicola che spera di rivedere presto Laura, lei si risveglia confusa, frastornata e con uno sguardo perso nel vuoto. Visibilmente stordita e in stato di shock, la donna confessa alla sorella di essere stata violentata. Poco dopo denuncia Andrea per stupro. Non ci sono prove, solo le due testimonianze a confronto. Andrea non nega la relazione della notte precedente, ma afferma con insistenza che è stato un rapporto consensuale. Entrambi sembrano sconvolti e in buona fede. Spetterà alla polizia scoprire la verità.

Cast e personaggi

Credit: © Ufficio Stampa Mediaset Alessandro Preziosi è Andrea Molinari Padre affettuoso, uomo affascinante e stimato cardiochirurgo, Andrea sembra essere l’uomo perfetto. La sua correttezza e la sua sicurezza lo rendono agli occhi di tutti una persona affidabile. È per questo che le accuse di Laura sembrano impossibili e infondate. Ma è davvero così o il perfetto chirurgo nasconde qualche segreto? Credit: © Ufficio stampa Mediaset Greta Scarano è Laura Nardini Laura ha circa trent’anni, è bella, determinata, sportiva. Insegna italiano in un liceo di Torino ed è amata dai suoi studenti e apprezzata dai suoi colleghi per la sua intelligenza e la sua schiettezza. Reduce da una relazione a lungo termine con Tommaso, la ragazza non si sente ancora pronta per rimettersi in gioco. L’invito di Andrea, il padre di Luca, uno dei suoi studenti, la spiazza e la lusinga e, grazie anche alle insistenze della sorella, decide di accettare. Ma non sa che quest'appuntamento le cambierà la vita... Credit: © Ufficio stampa Mediaset Fiorenza Pieri è Caterina Nardini La sorella maggiore di Laura è una donna forte, dolce e materna. È anestesista nello stesso reparto di Andrea ed è lei a spingere la sorella a uscire con il bel chirurgo. Caterina ha due figli piccoli e il suo matrimonio con Leo è in un momento di stanchezza. Quando Laura sconvolta arriva a casa sua e vuole denunciare Andrea, anche per lei le cose cambiano. Credit: © Ufficio stampa Mediaset Paolo Briguglia è Leo Paziente, gentile, dolce e comprensivo, Leo è il marito di Caterina. Il suo lavoro da artigiano gli permette di lavorare da casa e prendersi cura dei bambini e di parte della gestione domestica. Leo è l’emblema della serena vita familiare. È felice, o almeno così sembra fino a quando le sue sicurezze cominciano a vacillare. Caterina non è più la stessa e Leo sente che non è solo la storia di Laura a preoccuparla. Credit: © Ufficio stampa Mediaset Matteo Martari è Tommaso Baioni Passionale e impulsivo, Tommaso è l’ex fidanzato di Laura, un ragazzo di 35 anni, poliziotto. La sua indole, il profondo affetto che nutre per Laura, nonché la relazione segreta con Caterina, la sorella di Laura, lo portano a essere coinvolto nella vicenda di Laura e Andrea più di quanto dovrebbe. Credit: © Ufficio stampa Mediaset Claudia Potenza è Vanessa Alaimo L’ispettore capo Vanessa Alaimo è una giovane donna omosessuale, bella e molto determinata. Calma, professionale e dedita al suo lavoro, Vanessa è una professionista che porta avanti con zelo ogni caso che le viene assegnato. Il suo è un lavoro molto duro, a tratti sfiancante. Finora è sempre riuscita a mettere delle distanze tra lei e i casi seguiti, ma il caso Molinari è diverso.

Location

La vicenda si svolge a Torino che, con le sue atmosfere d’altri tempi, i sontuosi edifici barocchi, le caffetterie, i grandi viali e le piazze, ben si presta a fare da sfondo a questo avvincente thriller relazionale. Una città contemporanea, mitteleuropea, le cui dimensioni - né troppo grande, nè troppo piccola - rendono credibili i vari passaggi della vicenda. Inoltre la città, in quel miscuglio di passato e presente, di vecchi quartieri popolari che stanno cambiando volto diventando nuove zone trendy, di quei baretti di periferia a contrasto con i locali ipertecnologici del centro, hanno saputo dare ulteriore sapore e personalità alla storia.