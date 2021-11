Non solo “Dexter”: 10 serie che vorremmo rivedere

Un tuffo nella televisione di 15 anni fa: da "Heroes" a "30 Rock", passando per "Ugly Betty" e "I Cesaroni" Jennifer Carpenter e Michael C. Hall in “Dexter: New blood”. Credit: © 2021 Showtime Luca Fontò







Dieci anni dopo la fine della serie, il Dexter Morgan interpretato da Michael C. Hall vive sotto falso nome a Iron Lake, lontano dalla sua casa di Miami: ha una relazione col capo della polizia locale e lavora come negoziante, reprimendo i suoi impulsi da serial killer – ma l'«oscuro passeggero» è sempre dentro di lui… Comincia così la nuova miniserie revival “Dexter: New blood”, dal 10 novembre su Sky Atlantic, che riporta sullo schermo la doppia vita dell’amatissimo protagonista creato da James Manos Jr., storico sceneggiatore de “I Soprano”.

La serie originale, mandata in onda da Showtime negli USA, vinse 4 Emmy Award fra il 2006 e il 2013 e non fu il solo grande cult a debuttare quell'anno; ecco dieci altri titoli, disponibili fra tutte le piattaforme, che dal 2006 a oggi non abbiamo mai smesso di guardare.