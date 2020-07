“Normal People”: la serie tratta dal romanzo di Sally Rooney arriva su StarzPlay

16 Luglio 2020 | 9:00 di Valentina Barzaghi

“Normal People” è la serie tratta dal secondo romanzo - uscito in Italia come “Persone Normali” - della giovane scrittrice irlandese Sally Rooney. Il primo era “Parlarne tra amici”. La trasposizione televisiva di “Normal People” è firmata BBC Three e Hulu, dove è andata in onda a partire dallo scorso aprile. Ora arriva anche in Italia, dove la vedremo in streaming su StarzPlay a partire dal 16 luglio.

Chi ha letto il libro sa di cosa parliamo. “Normal People” è la dolorosa storia di una amore: quello tra Connell, interpretato da Paul Mescal, e Marianne, la perfetta Daisy Edgar Jones. I due si conoscono sui banchi di scuola e vengono presentati come due personaggi agli antipodi: lei è ricca, lui no; lui è benvoluto, lei no; lei è decisa sul suo futuro, lui no. Lui è tra gli idoli del liceo dove lei è un'emarginata, lei lo sarà all’Università dove lui si sente un pesce fuor d'acqua. Eppure non riescono a stare con nessun altro bene come stanno fra di loro.

La serie è stata girata da Lenny Abrahamson (“Room”, “Frank”) e Hettie MacDonald (“Beautiful Thing”, “Marple: Murder Is Easy”) e scritta dalla stessa Rooney insieme a Alice Birch (“Succession”). Sono 12 puntate, della durata di circa mezz'ora ciascuna, che compongono una delle serie meglio scritte e realizzate quest’anno. “Normal People” è un prodotto televisivo eccellente in grado di affascinare e commuovere, che siate fan di Sally Rooney o meno.