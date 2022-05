“Notte stellata”: c’è un misterioso portale dietro casa

Nella serie di Prime Video due coniugi fanno una scoperta... Sissy Spacek e J. K. Simmons "Notte stellata" Redazione Sorrisi







Due grandissimi attori, Sissy Spacek (“Carrie”, “In the bedroom”) e J. K. Simmons (“Whiplash”, “La la land”) sono i protagonisti di “Notte stellata”, nuova serie targata Amazon che debutta su Prime Video il 20 maggio con i suoi otto episodi.

Le due star interpretano i coniugi York, sposati da 50 anni, che vivono un’esistenza come tante nello Stato dell’Illinois: lui, Franklin, è un falegname in pensione; lei, Irene, è un’insegnante. Ma le loro vite cambiano quando scoprono un misterioso portale proprio dietro la loro casa. Si tratta, infatti, di un ingresso per altre dimensioni... Prende il via, così, un’avventura che rimetterà in discussione le loro scelte e il grande amore che li ha accompagnati per mezzo secolo.