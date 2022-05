“Now & then”: trama, cast e trailer della nuova serie thriller

Nella serie bilingue in spagnolo e inglese un gruppo di amici si ritrovano 20 anni dopo aver occultato un crimine "Now & Then" è la nuova serie thriller su Apple TV+ dal 20 maggio Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Segue il solco di un classico come “So cosa hai fatto” - in cui confluiscono nuovi successi come “Big Little Lies” o il più giovane “Élite” - “Now & Then”, il nuovo thriller d’indagine in streaming su Apple Tv+ dal 20 maggio. La serie è bilingue, spagnolo-inglese, e ripercorre le vicende di un gruppo di amici del college, costretto a ritrovarsi da adulti, quando la verità su un incidente mortale che li ha visti protagonisti rischia di venire a galla.

La trama

Vent’anni dopo il diploma, cinque ex amici ricevono tutti lo stesso messaggio di ricatto. Viene dato loro appuntamento a una festa. Pena per la mancata partecipazione: la rivelazione di un segreto che condividono. Di cosa si tratta? Chi li tiene sotto scacco?

La risposta alla prima domanda arriva già nella pilota, sulla cui impostazione con continui passaggi tra passato e presente viene modellata tutta la serie. Il giorno del loro diploma, dopo una festa in spiaggia un po’ movimentata, il sesto componente del gruppo rimane ucciso in un incidente. Gli altri, per evitare che la loro giovane vita ricca di ambizioni venga compromessa per sempre, decidono di nascondere i fatti.

Le indagini della polizia, nonostante i dubbi della Sergente Flora Neruda, ossessionata dal caso, non portano a nulla. Fino ai giorni nostri, quando una nuova morte e inattesi dettagli riaprono il caso. Sia per l’agente sia per i membri del gruppo, ora alle prese con privilegi e professionalità da difendere, oltre che con un’immagine pubblica da non tradire.

Il trailer

“Now & then” mischia thriller e indagine in una storia che mette a confronto aspirazioni giovanili e la realtà dell’età adulta di un gruppo di persone molto diverse tra loro, le cui esistenze sono indissolubilmente legate da un segreto. Quasi tutti hanno una vita perfetta - o forse no - che la riapertura del caso potrebbe rovinare.

Realizzata dai produttori esecutivi di “Homeland”, la serie inizia come un classico thriller in cui alcuni adolescenti fanno una scelta che li perseguita per tutta la vita, per poi disseminare continue false piste, in un gioco labirintico di iniziative sbagliate e trasformazioni, che inscena un dramma ricco di suspense e di critica sociale.

Ognuno dei suoi protagonisti viene ritratto - in pieno stile Agatha Christie - sia nel suo lato pubblico, conosciuto, sia in quello privato, con tanto di segreti, dubbi, debolezze, paure e lati oscuri.

Il cast

José María Yazpik (“Narcos: Mexico”) è Pedro, uomo enigmatico impegnato in una faticosa campagna per diventare il prossimo Sindaco di Miami e sposato con Ana, interpretata da Marina de Tavira (“Roma”). Manolo Cardona (“Che fine ha fatto Sara?”) è Marcos, ricco rampollo di una facoltosa famiglia, divenuto un chirurgo plastico. Maribel Verdú (“Y tu mama también”) è Sofia, ex fidanzata di Marcos, oggi incasinata tra debiti e malaffari. Infine, Soledad Villamil (“Il segreto dei miei occhi”) è Daniela: cresciuta con il sogno di fare la regista, durante il college ha girato molti filmati che potrebbero rivelarsi pericolosi per il gruppo. Nei panni della Sergente Flora Neruda, che non si è mai rassegnata ad archiviare la il caso, troviamo Rosie Perez (“L’assistente di volo”).

Gli otto episodi di “Now & Then” - tutti della durata di circa un’ora - verranno rilasciati con cadenza settimanale - il venerdì - dopo il debutto dei primi due.