“Nudes”, i pericoli della Rete nella seconda stagione. Trama e cast

La seconda stagione di "Nudes" torna a raccontare i rischi dell'intimità al tempo dei social







Dal 25 ottobre torna con la seconda stagione "Nudes", la serie targata RaiPlay che racconta il fenomeno del revenge porn. La condivisione di materiale intimo non consensuale è un reato che colpisce non soltanto i giovani, ma anche gli adulti, come testimoniano le storie dei nuovi episodi.

Come il precedente, uscito nel 2021 e con Nicolas Maupas, Fotinì Peluso e Anna Agio, anche in questo capitolo sono tre i casi (sviluppati in 9 episodi) attraverso i quali la serie indaga il lato oscuro del Web.

La trama della seconda stagione di "Nudes"

Lorenzo Sarcinelli e Fortunato Cerlino nella seconda stagione di "Nudes" Credit: © Veronica Regano/Bim Produzione.

Al centro di "Nudes" troviamo il tema dell'intimità e della sua smaterializzazione: privacy e sessualità si intrecciano in una matassa alquanto complicata da sbrogliare quando ci si mettono di mezzo i social network e la condivisione che avviene all'insaputa dei diretti interessati. Stavolta lo sguardo della storia si allarga per includere gli adulti che finiscono nell'occhio del ciclone in rete.

La seconda stagione mette sotto i riflettori una promessa dello sport, un professore stimato e una professionista in carriera della media borghesia. Si chiamano Silvia ed Emilio, Luca e Giacomo, Michela e Francesca i protagonisti della seconda stagione. Un’adolescente dipendente dal proprio allenatore, un padre vedovo, una mamma LGBTQ+. Persone che improvvisamente vedono le proprie vite mandate in crisi dalla diffusione non consensuale di materiale intimo. Foto e video che dovrebbero rimanere nella sfera privata e personale, ma che si trasformano in un attimo in pubbliche gogne.

Così le vittime e i carnefici di queste storie sono costretti a confrontarsi con le conseguenze del revenge porn e della sextorsion che, oltre a problemi sul piano lavorativo e sociale, avrà il suo massimo contraccolpo all’interno della famiglia, acuendo i già difficili rapporti tra genitori e figli adolescenti.

Uomini, donne, padri, madri e figli scopriranno le proprie fragilità e metteranno a nudo la pochezza psicologica di chi usa il ricatto intimo per cercare di riempire il proprio vuoto interiore, che sia per meri fini economici o per l’incapacità di affrontare paure e conflitti. Perché trasformare amore, affetto e passione in terrore, colpa ed emarginazione è uno dei più grandi crimini dell’anima della nostra epoca.

Il cast dei nuovi episodi di "Nudes"

Leo Gassmann nella seconda stagione di "Nudes" Credit: © Veronica Regano/Bim Produzione.

La seconda stagione vede la partecipazione di attori come Michele Rosiello che abbiamo visto nella serie "Guida astrologica per cuori infranti", Emma Valenti di "Che Dio ci aiuti", Astrid Meloni vista in "Odio il Natale", il cantautore Leo Gassmann, Fortunato Cerlino celebre per "Gomorra", Lorenzo Sarcinelli che è apparso in "Compromessi Sposi", Lucia Mascino de "I delitti del Barlume" e Sveva Alviti, madrina della scorsa Mostra del Cinema di Venezia.

Alla regia dei 9 episodi troviamo Laura Luchetti e Marco Danieli. La serie è tratta dal format norvegese di successo omonimo: quella di "Nudes" è una storia di successo simile alla parabola di "Skam". Entrambi i titoli, adattati per il pubblico italiano, hanno trovato un successo che è andato a superare il numero di stagioni prodotte rispetto alla versione originale. Rispetto alla prima stagione, girata tra Bologna e zone limitrofe, le riprese della seconda hanno avuto luogo in Campania, tra Caserta e Napoli.