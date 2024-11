“Nurse Jackie”, la vita di un’infermiera tossicodipendente. Da vedere su Paramount+

La si ama, nonostante sia politicamente scorrettissima, o forse proprio per questo Giusy Cascio







Sarà che sono ipocondriaca per natura, sarà che le serie “medical” mi piacciono da impazzire, ma ho rivisto in un paio di settimane di notti insonni tutte e sette le stagioni di “Nurse Jackie”, serie statunitense di qualche anno fa ora disponibile su Paramount+. La storia è ambientata in un pronto soccorso di New York e racconta la vita di un’infermiera tossicodipendente.

La protagonista, una super professionista nel suo lavoro, è interpretata dalla brava Edie Falco (la Carmela di “I Soprano”). Si chiama Jackie Peyton, ha due figlie, un marito e una relazione con il farmacista dell’ospedale che le fornisce sottobanco gli antidolorifici. Con i pazienti è accudente, empatica, pronta a risolvere ogni emergenza infrangendo le regole. La si ama, nonostante sia politicamente scorrettissima, o forse proprio per questo.