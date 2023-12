“Odio il Natale”, anche questa vigilia sarà un disastro per Gianna

Arriva su Netflix la seconda stagione della serie con Pilar Fogliati, sempre in cerca dell’amore Pilar Fogliati nella seconda stagione di "Odio il Natale" Credit: © Netflix Solange Savagnone







Il finale della prima stagione di “Odio il Natale” lasciava aperto un grosso interrogativo: chi ha citofonato alla porta di Gianna (interpretata da Pilar Fogliati) la Vigilia di Natale? «Ho ricevuto messaggi minatori da parte dei fan della serie che volevano saperlo!» ci dice ridendo Pilar. Possiamo anticiparvi soltanto che nei nuovi episodi è passato un anno, Gianna si è fidanzata, ma è sempre bravissima a complicarsi la vita. L'appuntamento è su Netflix a partire dal 7 dicembre.

Pilar, ma è sfortuna o inquietudine?

«Gianna in realtà è fortunatissima, le occasioni non le mancano ma è inquieta come tutti i trentenni. Non accetta delle cose di sé, che ognuno abbia i suoi tempi e che non esista un modo giusto di fare le cose».

In un anno non ha ancora imparato la lezione?

«Non ha imparato molto, continua a fare cavolate e a cercare il suo posto nel mondo. L’unico cambiamento è... che si è fatta la frangia, come me! Anche se ha una relazione, c’è una vena di insoddisfazione perché si è fissata con una certa idea romantica dell’amore».

Tra le novità c’è l’arrivo di un nuovo personaggio, interpretato da Pierpaolo Spollon. Vi siete divertiti insieme?

«Da morire! Lui è un “one man show”. Sa fare tutto, si metteva a cantare tra un ciak e l’altro e anche io sono una buffona. Poi è propositivo e abbiamo cercato di metterci del nostro. Interpreta il mio nuovo vicino di casa e pure lui ha problemi con le relazioni, ma al contrario di Gianna non si butta mai perché è da tanto tempo che non si mette in gioco. Sono all’opposto, ma tra loro nasce una bella amicizia, si spalleggiano e cercano di migliorarsi».

Direttamente da “Cuori” è arrivato anche Matteo Martari. Che rapporto avrete?

«Non ha molto a che fare con Gianna. Ma a un certo punto, in una scena, abbiamo recitato come se fossimo Delia e Alberto, gli innamorati di “Cuori”. Ci capita spesso di lavorare insieme, lo stimo molto e sono felice che sia venuto a Chioggia (dove è girata la serie, ndr) anche lui. L’albergo dove stavamo era “bello allegro”, c’eravamo soltanto noi quando abbiamo girato lo scorso marzo, è un cast molto giovane. E poi i chioggiotti ci hanno trattato benissimo. Sono stati ancora più accoglienti della prima volta, ci hanno rimpinzato di cibo meraviglioso e tanti di loro hanno fatto le comparse».

Come passerà il prossimo Natale?

«È sempre affollatissimo, siamo una trentina tra familiari e amici, alcuni rimasti soli. Natale significa condividere amore e dare calore, riunirsi e goderne insieme».

Ci sarà la terza stagione?

«Per Gianna ci sarà un finale romantico e bellissimo, ma sulla terza stagione ancora non si sa nulla. Nel frattempo, godiamoci la seconda!».