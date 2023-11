“Odio il Natale”, la data di uscita della seconda stagione

Nel cast, con Pilar Fogliati e Nicolas Maupas, arrivano anche: Pierpaolo Spollon, Matteo Martari, Jenny De Nucci e Fortunato Cerlino Pilar Fogliati in "Odio il Natale" Credit: © Erika Kuenka / Netflix Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Netflix annuncia la data di uscita della seconda stagione di "Odio il Natale", la serie che racconta le disavventure di Gianna, interpretata da Pilar Fogliati. Se per questa volta sembrava che potesse affrontare le feste in coppia, ecco che arriva il Natale a scombinarle le carte. L'appuntamento è in streaming a partire dal 7 dicembre.

La trama

Chi avrà suonato alla porta di Gianna la Vigilia di Natale? È finalmente arrivato il momento di

scoprirlo. Da quella fatidica sera è passato un anno, e ritroviamo la nostra Gianna che, a

sorpresa, non è più single. Per la prima volta, il Natale che si avvicina sembra sorriderle, perché

si sa, il Natale ama le coppie, no? Ma sarà proprio quest’ultimo, ancora una volta, a scombinare

le carte, facendole commettere un errore imperdonabile che romperà la sua relazione. Proprio

nel momento in cui tutto sembrava al proprio posto, ripartirà invece un nuovo countdown:

Gianna, infatti, sa di aver bisogno della magia del Natale per riconquistare il suo ex, e, per

questo, vuole farlo entro la cena della Vigilia che, a casa Belotti, è la cena che sistema ogni cosa. Una cena che, quest’anno, deve organizzare lei e che, come vedremo, porta con sé più di

un imprevisto. Con l’aiuto delle sue amiche, Margherita e Titti e un bizzarro nuovo vicino di casa

con la figlia adolescente, Gianna capirà che l’amore è come la Slitta di Babbo Natale: quando

c’è, è impossibile non riconoscerlo.

Il cast

Pilar Fogliati - Gianna

Beatrice Arnera - Titti

Fiorenza Pieri - Margherita

Glen Blackhall - Umberto

Nicolas Maupas - Davide

Massimo Rigo- Pietro

Sabrina Paravicini - Marta

Simonetta Solder - la Caposala

I nuovi ingressi