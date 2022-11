“Odio il Natale”, la commedia natalizia italiana a puntate di Netflix

Pilar Fogliati è la protagonista della nuova serie Netflix, disponibile dal 7 dicembre Pilar Togliati nella serie "Odio il Natale" Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Tra le commedie natalizie (come “Falling for Christmas“) in arrivo c’è anche un titolo italiano, "Odio il Natale". Una serie romantica in sei episodi, disponibile su Netflix dal 7 dicembre. Pilar Fogliati, volto noto in tante fiction, da "Un passo dal cielo" a "Cuori" e recentemente nel cast del film "Corro da te", interpreta la protagonista, Gianna. È una ragazza alle ricerca dell’amore per il momento più critico dell’anno, quello dei giorni che precedono la cena di Natale con la famiglia. La serie è l’adattamento italiano della serie norvegese "Natale con uno sconosciuto" di Per-Olav Sørensen. La versione italiana è firmata da Elena Bucaccio, Viola Rispoli e Silvia Leuzzi, per la regia dei CRIC (Davide Mardegan e Clemente De Muro).

Il trailer

La trama

Tutti amano il Natale. Tutti, tranne Gianna. Non è colpa del presepe, delle lucine, dei regali. È che il Natale, da quando ha trent’anni, ce l’ha con lei. Il Natale la giudica, le chiede (e ci chiede): a che punto sei della tua vita? Sinceramente pensava di essere a buon punto, tre amiche, un lavoro da infermiera che le piace. Ma il Natale se ne frega del tuo lavoro, perché tutto parla di coppia e famiglia. E Gianna una famiglia tutta sua non ce l’ha, così fa una promessa: alla cena della vigilia arriverà accompagnata. Ma da chi? Ha 24 giorni per scoprirlo, correndo su e giù per i ponti di Chioggia e le calli di Venezia, tra appuntamenti al buio, sbagli colossali, notti di sesso e pianti con le amiche. 24 giorni per capire che non è il Natale a giudicarla, ma lei stessa e per comprendere che l’amore è dappertutto, basta solo aprire gli occhi e accettare la vita per quello che è: uno splendido casino.

Il cast: gli attori e i personaggi

Pilar Fogliati è Gianna

è Gianna Beatrice Arnera è la sua migliore amica Titti

è la sua migliore amica Titti Cecilia Bertozzi è la sua migliore amica Caterina

è la sua migliore amica Caterina Fiorenza Pieri è sua sorella Margherita

è sua sorella Margherita Massimo Rigo e Sabrina Paravicini sono Pietro e Marta, i genitori di Gianna

e sono Pietro e Marta, i genitori di Gianna Marzia Ubaldi è Matilde, anziana paziente dell’ospedale e confidente di Gianna

Fanno parte del cast anche Nicolas Maupas (Davide), Marco Rossetti (Carlo), Alessio Praticò (Mario), Marcos Vinicius Piacentini (Thomas), Glen Blackhall (Umberto), Alan Cappelli Goetz (Diego), Gabriele Falsetta (Patrizio) e Simonetta Solder.