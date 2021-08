“Olivia – Forte come la verità”, la nuova miniserie di Canale 5

Da martedì 3 agosto in prima serata debutta in prima tv un crime francese con Laëtitia Milot Laëtitia Milot è Olivia Credit: © Mediaset Lorenzo Di Palma







Debutta martedì 3 agosto, in prima serata su Canale 5, la miniserie Olivia - Forte come la verità, crime francese ambientato cinque anni dopo le vicende raccontate in La mia vendetta (La Vengeance aux yeux clairs). Fa da cornice alla storia il Sud della Francia, la Costa Azzurra, tra Aix-en-Provence, Marsiglia e Nizza, dove la protagonista Olivia Alessandri, donna determina e di carattere, ha aperto uno studio legale. Difendere gli indifesi è il suo unico imperativo. L’energia messa nel vendicare la morte dei genitori ora è indirizzata nel combattere per conto degli altri. La legale non si ferma davanti a nulla, per aiutare chi si rivolge a lei…

La protagonista

«Adoro il personaggio di Olivia. Volevamo che tornasse e abbiamo trovato il modo migliore per farlo. Ora è più umana, molto coinvolta nei casi che difende e dotata di un’incrollabile coscienza professionale. Non si arrende mai. Ricorre a metodi non convenzionali, per raggiungere i suoi scopi», racconta la protagonista Laëtitia Milot: «Se ho deciso di interpretare di nuovo questo personaggio è perché la serie manda messaggi importanti». Laëtitia Milot è stata Miss lingerie 2003 per il magazine FHM. Attrice, modella e scrittrice, è nota anche per il ruolo di Mélanie Rinato nella soap Plus belle la vie e per aver partecipato a Danse avec les stars (il Ballando con le Stelle francese) classificandosi al terzo posto.

Il personaggio

Dieci anni prima delle vicende raccontate dalla serie, Emma Fortuny ha perso la famiglia in un omicidio mascherato da incidente d'auto. Distrutta da quanto successo torna in Costa Azzurra con una nuova identità, Olivia Alessandri, per vendicarsi e avere giustizia. Infiltratasi nella ricca famiglia dell’ex fidanzato, di cui lei è ancora innamorata, Alexandre Chevalier…

La trame del primo appuntamento

La disperazione di una madre - Emma, una giovane donna accusata dal marito di tradimento e abbandonata, tenta di uccidersi con il figlioletto, buttandosi dal terrazzo di un palazzo. Olivia e Soléne riescono ad evitare il peggio. Certa della sua innocenza, Olivia decide di aiutare Emma e indaga su una clinica dove era stata ricoverata per un malore esattamente nove mesi prima della nascita del figlio.

Il prezzo di una vita - Il giudice non concede la libertà vigilata ad Alexis Alban, che condannato a 25 anni, ha scontato la pena minima di 15. Dopo l'udienza, Olivia riceve una telefonata accorata dalla figlia Lou, che le chiede di assistere una sua compagna di danza ritenuta responsabile della morte del bambino che accudiva come babysitter. La ragazza, interrogata dal comandante Spagnolo, ricorda con difficoltà la serata, si contraddice, ma finisce per rivelare un dettaglio importante che darà una svolta decisiva all'indagine.

Giochi pericolosi - L'avvocato Alessandri indaga su un caso di bullismo all'interno di un liceo. La giovane coinvolta è ricoverata in fin di vita e sembra abbia tentato il suicidio buttandosi da un cavalcavia. Ma in realtà la questione nasconde ben altri segreti che metteranno in pericolo anche la vita della giovane figlia di Olivia.