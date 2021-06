“Omicidio a Easttown”, indaga la detective Kate Winslet

La miniserie è disponibile su Sky Atlantic e Now dal 9 giugno "Omicidio a Easttown" Monica Agostini







Si puo' vedere su

Easttown è una cittadina nei dintorni di Philadelphia, in Pennsylvania, dove tutti si conoscono e le vicende personali diventano pubbliche in un batter d’occhio. Qui Mare Sheehan (il premio Oscar Kate Winslet, non solo protagonista ma anche produttrice) è molto famosa per un tiro a basket che fece vincere la sua squadra del liceo.

Sono passati anni da quella partita, e lei è una detective che deve affrontare l’omicidio di una giovane ragazza madre. Ma non solo: torna ripetutamente a tormentarla un vecchio caso, la sparizione della figlia di una sua ex compagna di scuola. E per parlare di “tormenti”, anche la sua vita privata non è proprio liscia... La miniserie, disponibile su Now dal 9 giugno (in contemporanea con Sky Atlantic), è perfetta per la categoria delle “small town mystery”: i gialli che agitano le piccole comunità.