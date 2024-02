“One day”, un giorno solo nella vita per un amore eterno

A San Valentino la serie romantica, tratta dal bestseller di David Nicholls, vi farà sognare "One day" Credit: © Netflix Giusy Cascio







Pronti a innamorarvi? L’8 febbraio su Netflix arriva la serie romantica in 14 episodi “One day”, l’ideale per festeggiare San Valentino.

Tratta dal best seller omonimo di David Nicholls pubblicato nel 2009 (edito in Italia da Neri Pozza), piacerà a chi ha apprezzato commedie simili, come “Normal people”. E a chi magari aveva già visto il film tratto dal libro, uscito nel 2011: quello firmato dalla regista danese Lone Scherfig, con protagonisti Anne Hathaway e Jim Sturgess.

La serie racconta di due studenti, Emma Morley e Dexter Mayhew, interpretati dai Ambika Mod (“This is going to hurt”) e Leo Woodal (“The White Lotus”) che il 15 luglio del 1988 si sono appena laureati e si parlano per la prima volta. Si piacciono subito ma, la mattina dopo il colpo di fulmine, le loro vite prendono due strade diverse. Che cosa succederà tra di loro l’anno dopo, quello dopo ancora e gli altri a venire? Ogni episodio ci mostra proprio questo: i due innamorati si incontrano sempre lo stesso giorno, il 15 luglio, per i successivi 20 anni.

Di volta in volta desiderosi di riavvicinarsi o allontanarsi, mentre affrontano gioie e dolori personali. Nel cast vedremo anche Eleanor Tomlinson (“Poldark”), Essie Davis (“Miss Fisher: Delitti e misteri”), Tim McInnerny, Toby Stephens e Joely Richardson.