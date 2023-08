“One Piece”: i pirati siamo noi, all’arrembaggio su Netflix!

Una storia amata da milioni di lettori e spettatori nel mondo, diventa una serie tv "One piece" Credit: © Netflix Alessandro Alicandri







Uno dei più popolari fumetti giapponesi, il divertente “manga” a tema piratesco “One piece”, dal 31 agosto diventa una serie tv con i personaggi in carne e ossa. La storia che da oltre 20 anni conquista generazioni di lettori e spettatori anche grazie al cartone (“anime”, in giapponese) su Netflix diventa oggi un cosiddetto “live action”: i personaggi prendono vita con una storia che è già un classico.

«Ciò che mi piace di “One piece” è il suo modo di osservare la vita» dice un entusiasta Iñaki Godoy, l’attore che interpreta Luffy, aspirante re dei pirati. «Il personaggio mi ha spinto a credere nella gioia che il mondo può offrire». Non è un’esagerazione, perché “One piece” racconta sì un viaggio adrenalinico pieno di combattimenti, super poteri e personaggi incredibili, ma soprattutto la passione per la vita e per la scoperta.

In otto episodi da un’ora, qui si ripercorreranno i primi passi della ciurma capitanata da Luffy (con il potere di allungare il suo corpo), con Zoro (spadaccino che usa tre spade di cui una tra i denti), Nami (ladra di grande fascino), Usop (cecchino esperto nell’uso di fionde) e Sanji (un cuoco che combatte solo con l’uso delle gambe).

Dopo il primo trailer, è stata accolta con scetticismo, ma questa è la grande sfida: coinvolgere appassionati esigenti e giovani nuovi fan in una storia fuori dall’ordinario. Dietro la serie ci sono due sceneggiatori che hanno già fatto la storia della serialità televisiva: Matt Owens (“Agents of S.H.I.E.L.D.” e “Luke Cage”) e Steven Maeda (“Lost” e “X-Files”)