“One piece”: il trailer della nuova serie live action

Il primo adattamento live action del celebre manga di Eiichiro Oda è in arrivo su Netflix a fine agosto







I fan di "One piece" possono finalmente gioire, perché è stato pubblicato il trailer della serie live-action in arrivo su Netflix dal 31 agosto.

Scritto e disegnato da Eiichirō Oda, è un manga serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997, mentre l’edizione italiana curata da Star Comics ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001. Il manga segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma per aver inavvertitamente ingerito un frutto del diavolo. Dopo aver reclutato compagni per formare una ciurma, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece e diventare il nuovo Re dei pirati. Il manga ha sempre goduto di uno straordinario successo, raggiungendo record di vendite in Giappone ed entrando nel Guinness dei primati come serie a fumetti disegnata da un singolo autore con il maggior numero di copie pubblicate: è il manga più venduto al mondo. “One Piece” è stato adattato in una serie televisiva anime, prodotta da Toei Animation e trasmessa in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999 e in Italia dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012. Il titolo in arrivo su Netflix è il primo adattamento live action del manga.

Il Maestro Eiichiro Oda ha scritto una lettera ai fan, nella quale il creatore del fenomeno globale condivide i suoi pensieri sull’adattamento in live-action, sulla produzione, sulle differenze con il manga e sul cast.

Il trailer

La trama

Una leggendaria avventura di mare come nessun’altra: Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il One Piece, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

Il cast

A comporre la ciurma sono Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji) e Michael Dorman nel ruolo di Gold Roger. Fanno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.