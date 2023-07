One Piece: il trailer e le prime immagini della serie

Sarà disponibile da giovedì 31 agosto su Netflix, la serie in live action tratta dal più celebre manga (fumetto giapponese) del mondo, ovvero “One Piece”, che dal 1997, con svariati volumi, serie e ben 15 film appassiona milioni di fan nel mondo.

Netflix ha scelto infatti, il “One Piece Day”, la giornata mondiale dedicata al manga istituita dall’editore Shueisha, per diffondere il trailer della serie live-action, le prime immagini e una nuova lettera del Maestro Eiichiro Oda, creatore di questo vero proprio fenomeno globale, in cui condivide i suoi pensieri sull’adattamento con veri attori, la produzione, le differenze con il manga e il cast.

Ed Eiichiro Oda sembra entusiasta del risultato: «Lo dico subito. Per questa serie non abbiamo preso scorciatoie!» esordisce, «C’è stato così tanto da fare: il grande impegno degli attori, la creazione dell’ambientazione e dei costumi, presentare il tutto con le modalità esclusive del live action, i dialoghi… La collaborazione di così tante persone è già di per sé un motivo per festeggiare», continua il Maestro che ammette che «I produttori e la troupe sono professionisti del live action e a dirla tutta sono anche grandi fan di One Piece» e che quindi: «Provo un affetto infinito sia per il team di produzione sia per il cast e non vedo l’ora che ricevano in tutto il mondo il plauso che meritano»

Il Trailer

La Trama

Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il One Piece, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

Le immagini

Il Cast

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji). Faranno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala, Steven Ward e Michael Dorman nel ruolo di Gold Roger.