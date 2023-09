“One Trillion Dollars”, anche Alessandra Mastronardi nel cast

Su Paramount+ a novembre il thriller internazionale in sei parti Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

S’intitola “One Trillion Dollars” e arriva il 23 novembre su Paramount+ la nuova serie originale che vede nel cast anche gli italiani Alessandra Mastronardi, Greta Scacchi e Orso Maria Guerrini.

La serie, basata sull’omonimo bestseller di Andreas Eschbach è un thriller internazionale in sei puntate, che racconta cosa può succedere quando si diventa all’improvviso la persona più ricca del mondo e queste nuove ricchezze devono essere usare per salvare l’intera umanità.

La trama

La vita di John Fontanelli (Philip Froissant), giovane corriere che gira per Berlino senza un centesimo in tasca, cambia drasticamente quando scopre di essere l’unico erede di una fortuna vecchia di 500 anni. Nel corso dei secoli questa eredità è cresciuta fino alla cifra esorbitante di un trilione di dollari. C’è però un particolare: dovrà restituire questa ricchezza all’umanità. Tra inquinamento, cambiamento climatico e un capitalismo finanziario sfrenato, salvare il futuro degli uomini non sarà una cosa semplice. John accetta la sfida, inimicandosi ovviamente alcune persone molto potenti e senza scrupoli.

Il cast