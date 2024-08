“Only murders in the building” Hollywood, preparati: arrivano i podcaster!

Su Disney+ il trio è alle prese con un nuovo caso e… la popolarità Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Preparatevi a ridere: il mix perfetto di comicità e suspense torna nella quarta stagione di “Only murders in the building”, in arrivo su Disney+ il 27 agosto, con nuovi episodi disponibili ogni martedì. I tre podcaster amatoriali affrontano una divertente avventura e sbarcano a Los Angeles. Il motivo? Uno studio di Hollywood vuole produrre una pellicola proprio sul loro podcast. E mentre l’insolito trio indaga su un caso di omicidio, un cast stellare lo segue, giorno dopo giorno, per capire come dar vita ai loro personaggi nel film: Eva Longoria è Mabel (Selena Gomez), Eugene Levy è Charles (Steve Martin), mentre Oliver (Martin Short) è interpretato da Zach Galifianakis.