“Only murders in the building”: il teaser con Meryl Streep

Svelate le prime immagini della terza stagione della serie con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, con le novità del cast Cecilia Uzzo







Durante la notte degli Oscar 2023 è stato pubblicato il primo teaser della terza stagione "Only murders in the building". I nuovi episodi della serie con protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez arriveranno prossimamente in streaming su Disney+. Per quel che riguarda il cast ci sono alcune novità, a cominciare da Meryl Streep, che vediamo già in questo primo assaggio della nuova stagione.

Il teaser della terza stagione

La trama

Non sono ancora stati resi noti i dettagli della la trama della nuova stagione della serie nata dalle menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman. Dalle prime anticipazioni, si sa che Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez) saranno impegnati a indagare su chi ha ucciso Ben Glenroy (Paul Rudd). Nel finale della seconda stagione l'uomo moriva sul palco, a Broadway, al fianco di Charles, in uno spettacolo diretto da Oliver.

Il cast

Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez sono naturalmente riconfermati nella terza stagione di "Only murders in the building", rispettivamente nei panni di Charles-Haden Savage, Oliver Putnam e Mabel Mora. Come anticipato, il cast punta anche su tante novità, come appunto Meryl Streep. Con lei torna nel cast anche la star dell’MCU Paul Rudd, comparso alla fine della seconda stagione nel ruolo di Ben Glenroy. Tra le novità della terza stagione ci sono anche Jesse Williams (“Grey’s Anatomy”), Tina Fey, Vanessa Aspillaga, Adina Verson, Ryan Broussard e Andrea Martin.