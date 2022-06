“Only murders in the building”: ritornano gli sgangherati detective di New York

Su Disney+ arriva la seconda stagione della commedia “criminale” con Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez Martin Short, Steve Martine e Selena Gomez in "Oly murders in the building" Credit: © Disney+ Marco Villa







Nella prima stagione ne avevano combinate di tutti i colori: si erano messi a indagare sull’omicidio di un loro vicino di casa (accusando praticamente tutti, compreso il cantante Sting), avevano lanciato un podcast per raccontare le propria gesta ed erano riusciti, loro malgrado, a complicarsi la vita con la giustizia. Su Netflix torna, a partire dal 28 giugno, la nuova stagione di "Only murders in the building" con 10 nuovi episodi.

Ovviamente non vi raccontiamo come si conclude il primo caso che hanno affrontato (per chi non l’avesse visto), ma adesso sappiate che Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez), improbabile trio di detective improvvisati a New York, sono pronti a tornare in azione. Già, perché la terribile amministratrice del condominio in cui vivono è stata fatta fuori e loro stessi sono finiti nella lista dei sospettati...