“Only murders in the building”, una commedia gialla geniale. Da vedere su Disney+

Unica, originale, fuori da ogni schema, pressoché perfetta. “Only murders in the building” riscrive il concetto di commedia gialla con, sì, qualche ammiccamento al Woody Allen dei vecchi tempi, ma con spunti che non avete mai visto prima.

La storia: un attore in declino, Charles-Haden Savage (Steve Martin), un regista di musical fallito, Oliver Putnam (Martin Short), e una ragazza piena di segreti, Mabel Mora (Selena Gomez) sono uniti dalla comune passione per un podcast di “true crime” e iniziano a indagare su un omicidio avvenuto nel loro palazzo a New York. E decidono a loro volta di lanciare un podcast per raccontare giorno dopo giorno le loro scoperte. Ovviamente combinano un pasticcio dopo l’altro, mentre un sottobosco di bizzarri personaggi finisce per trovarsi sulla strada di Charles, Oliver e Mabel. Alcuni di loro finiscono pure per essere accusati dell’omicidio. Oltre ad alcune battute memorabili, a sorprendervi ci saranno alcune scelte registiche e narrative geniali. E il finale è tutt’altro che scontato.