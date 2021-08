“Open your eyes”, non ho più memoria ma voglio la libertà

Viene dalla Polonia la storia inquietante della giovane Julia "Open your eyes" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Julia (Maria Wawreniuk) non si ricorda più nulla. Si risveglia in una clinica isolata dove curano l’amnesia, causata, nel suo caso, da un incidente. Con lei ci sono altri degenti, come Adam, un giovane con cui stringe subito un legame. Ma presto le notti di Julia si popolano di strane visioni che mettono in dubbio le sue poche certezze: si trova in un vero ospedale? Benvenuti nell’incubo dell’inquietante serie polacca “Open your eyes”, in streaming su Netflix dal 25 agosto.