“Operazione speciale: Lioness”: il trailer della serie di spionaggio

Zoe Saldana guida un cast stellare nella nuova serie spy-thriller del creatore di "Yellowstone" Cecilia Uzzo







Dal creatore di "Yellowstone" Taylor Sheridan, arriva una nuova serie "Operazione speciale: Lioness" che debutterà con due episodi domenica 23 luglio in esclusiva su Paramount+. Sheridan, autore di numerosi film ambientati nel moderno West – tra cui la tetralogia della frontiera americana, composta dai film "Sicario", "Hell or High Water", "I segreti di Wind River" e "Soldado" e le serie "Tulsa King" e "Yellowstone" (e i suoi spin-off "1883", "1923") – questa volta si è cimentato con un thriller di spionaggio, che si ispira a un vero programma militare americano. Al centro della storia, infatti, ci sono due agenti dei servizi segreti, che si infiltrano sotto copertura nella pericolosa operazione “Lioness” per sventare un colossale progetto di terrorismo. La nuova serie vanta anche un cast stellare, tra cui la protagonista Zoe Saldana, Laysla De Oliveira, Michael Kelly, Morgan Freeman e Nicole Kidman.

Il trailer

La trama

La serie segue la vita di Joe mentre prova a bilanciare la sua vita personale e professionale come punto di riferimento della CIA nella guerra al terrorismo. Il programma Lioness, supervisionato da Kaitlyn Meade e Donald Westfield, arruola un’agguerrita Marine Raider di nome Cruz per operare sotto copertura insieme a Joe tra i potenti del terrorismo di Stato nel tentativo di sventare il prossimo 11 settembre.

Il cast

Protagonista della serie è Zoe Saldana, nei panni di Joe, mentre Laysla De Oliveira (Lodge nella serie "Locke & Key") è la marine Cruz. Nicole Kidman interpreta Kaitlyn Meade, Michael Kelly è Donald Westfield e Morgan Freeman è Edwin Mullins. Il cast si completa con Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Stephanie Nur e Hannah Love Lanier.