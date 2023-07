“Operazione speciale: Lioness”, siamo donne sotto copertura

Zoe Saldaña racconta a Sorrisi la serie di spionaggio di cui è protagonista e produttrice su Paramount+ Zoe Saldaña in "Operazione speciale: Lioness" Credit: © Paramount+ Giulia Ausani







Ci sono agenti sotto copertura che fanno amicizia con le mogli e le figlie di presunti terroristi, per incastrarli prima che sia troppo tardi. Alla loro storia si ispira “Operazione speciale: Lioness”, la nuova serie thriller di Paramount+ firmata da Taylor Sheridan, acclamato regista e sceneggiatore noto anche per aver creato “Yellowstone”.

Noi di Sorrisi abbiamo intervistato Zoe Saldaña, che interpreta Joe, responsabile dell’operazione Lioness e mentore di Cruz (Laysla De Oliveira), incaricata di indagare sotto copertura.

Cosa l’ha convinta ad accettare di girare questa serie?

«Taylor Sheridan. È un autore e un produttore eccezionale, ed ero molto curiosa all’idea di prendere parte a una serie che si concentra sulle donne militari che conducono un’operazione segreta come questa. Esistono ma non se ne parla, e invece è importante raccontare le loro storie».

Ci parli un po’ di Joe.

«È una marine a capo di un’operazione segreta di antiterrorismo, è sposata con un medico e ha due figli. Sono riuscita a identificarmi un po’ in Joe perché anche io, come lei, vengo sottoposta a molte pressioni nel bilanciare la carriera di attrice e la vita privata. Capita che io venga additata come una moglie egoista anche se mio marito (l’artista italiano Marco Perego, ndr) lavora quanto me. Ma vengo spesso criticata per le mie scelte di vita».

Qual è stata la sfida più grande nell’interpretare questo ruolo?

«Riuscire a mostrarmi calma e distaccata. Sono un’artista emotiva e in più... sono anche latino-americana, quindi gesticolo un sacco e mi agito molto. Ho preso come riferimento mia sorella, che è stata paramedico e riesce a mantenere la calma in ogni situazione».