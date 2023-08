Ora “Il Gattopardo” diventa una fiction

Ecco le prime immagini della serie di Netflix ispirata al celebre romanzo di Tomasi di Lampedusa Kim Rossi Stuart interpreta don Fabrizio, (il principe di Salina) con Astrid Meloni (è la moglie Maria Stella) nella scena del “ballo della liberazione” Paolo Fiorelli







«Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi» recita la battuta più famosa di “Il Gattopardo”. Ed ecco qua: se vogliamo che le nuove generazioni continuino ad amare la storia che incantò i lettori di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (nel 1958) e poi gli spettatori del capolavoro di Luchino Visconti (nel 1963), bisogna che tutto cambi. Non più Burt Lancaster e Claudia Cardinale ma Kim Rossi Stuart e Deva Cassel; non più oltre tre ore di durata, ma sei episodi; non più un film, ma una serie di Netflix.

Da quando il gigante dello streaming ha annunciato che avrebbe realizzato una nuova versione di “Il Gattopardo”, la curiosità e l’attesa sono comprensibilmente alle stelle. In fondo sia il romanzo sia il film (che vinse anche la Palma d’oro al Festival di Cannes) sono due pietre miliari della cultura italiana. Oggi siamo in grado di mostrarvi le prime immagini dal set: le riprese dureranno oltre quattro mesi e si stanno svolgendo tra Palermo, Siracusa, Catania e Roma.

Anche in questa produzione la storia ruoterà attorno al principe di Salina don Fabrizio Corbera, interpretato da Kim Rossi Stuart. Ma un ruolo particolarmente importante lo avrà il personaggio di sua figlia Concetta (Benedetta Porcaroli), un po’ “trascurata” nella versione viscontiana: qui invece sarà proprio il suo punto di vista a fare da filo rosso di tutta la narrazione.

Le immagini dal set Da sinistra: Ruben Mulet Porena, Greta Esposito, Dalila Ricotta, Benedetta Porcaroli, Kim Rossi Stuart, Astrid Meloni e Saul Nanni # La make up designer Laura Tonello dà gli ultimi ritocchi al trucco di Deva Cassel prima di girare Le riprese di un pranzo nel palazzo del principe di Salina Kim Rossi Stuart e Saul Nanni a colloquio: il giovane attore emiliano veste i panni del nipote prediletto del principe, Tancredi, che si arruola tra i garibaldini

Siamo nel 1860, ai tempi dell’annessione della Sicilia al Regno di Sardegna (che un anno dopo diventerà il Regno d’Italia). L’aristocrazia dell’isola si sente minacciata dall’unificazione e si rivolge al principe per avere guida e protezione. Un modo per affrontare i tempi che cambiano sarebbe quello di stringere un patto con i nuovi potenti, anche e soprattutto attraverso il matrimonio del nipote Tancredi (Saul Nanni) con Angelica (Deva Cassel), figlia del rampante nuovo sindaco di Salina. Ma questo significherebbe spezzare il cuore di Concetta, la figlia prediletta del principe. E proprio a questo dilemma il regista Tom Shankland ha detto di voler dedicare la sua attenzione. Completano il cast Paolo Calabresi (è padre Pirrone) e Astrid Meloni (è Maria Stella, l’austera moglie del principe), mentre Tom Shankland sarà affiancato da Giuseppe Capotondi (che dirige il quarto episodio) e Laura Luchetti (che dirige il quinto).

Spicca dunque la presenza della giovanissima Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e dell’attore francese Vincent Cassel: Deva ha debuttato solo di recente nelle vesti di attrice, recitando nel film “La bella estate”. Ora, a soli 18 anni, le è stato affidato il ruolo che fu di Claudia Cardinale: quello della bella e ricchissima Angelica. Al suo fianco un altro giovane in ascesa, il bolognese Saul Nanni, lanciato dalla sitcom Disney “Alex & Co.”, poi visto in “Non dirlo al mio capo” e nel film Netflix “Sotto il sole di Riccione”. Sua è la parte che fu di Alain Delon: sarà Tancredi, il nipote che al fatalismo del principe oppone la lucida volontà di fare tutto il necessario per salvare il potere della famiglia, costi quel che costi (è sua la famosa frase diventata poi un simbolo del trasformismo e del “gattopardismo”, parola entrata anche nell’enciclopedia Treccani).

Al resto provvederà una produzione internazionale degna di un kolossal, con decine di location diverse, 5 mila comparse e 6 mila costumi. Tutto per descrivere un mondo che sta scomparendo e un padre che cerca di proteggere la sua famiglia dalle tempeste della Storia. Temi universali, anche se ambientati nella Sicilia dell’Ottocento.