Otto attori belli e affascinanti delle serie tv e delle fiction

Guida la sfilata il Duca di Hastings in "Bridgerton". Ma in onda ci sono tanti altri uomini di cui... innamorarsi

04 Febbraio 2021 | 8:32 di Giusy Cascio

E niente: quando le donne della redazione di Sorrisi si mettono a chiacchierare, vengono fuori le idee più... sexy. Prendi, per esempio, la riunione del mattino, quella in cui ci si chiede: «Che hai visto ieri sera in tv»? Mentre i maschi discutono di Inter, Juve o Milan, noi tutte lì a commentare l’ultima rivelazione: «Avete visto quanto è bello il Duca di Hastings (Regé-Jean Page)?».

Addominali scolpiti, sorriso dolce, sguardo malandrino fanno del protagonista della serie “Bridgerton” (la più vista di sempre su Netflix) il nostro nuovo sogno proibito. Fantastichiamo di fughe romantiche con lui e intanto ci facciamo anche delle grandi litigate perché ciascuna di noi ha i propri gusti: «Vuoi mettere con Can Yaman di “Daydreamer”?» chiede una. «A me piacciono quelli di casa nostra: il fascino brizzolato di Luca Argentero in “Doc”, o Marco Bocci fotografo-dongiovanni in “Made in Italy”» dice l’altra. Ebbene sì, abbiamo occhi per guardare e li usiamo.

Tra le scoperte più recenti c’è il nuovo “Lupin”, interpretato da Omar Sy. E vi confessiamo una passione sfrenata per il fascino latino di “Berlino” (Pedro Alonso) che ci fa rivedere all’infinito “La casa di carta” in versione originale, senza sottotitoli. Di spagnolo ci piace anche il bel Jon Kortajarena, modello e star di “Alto mare”, giallone ambientato in una nave in cui vorremmo dolcemente naufragare... E ancora: i baffi di Giorgio Pasotti!!! No, la barba di Alessandro Borghi!!! Andiamo avanti a discutere finché il direttore ci accontenta tutte: «Ragazze, basta così, mi avete convinto: facciamo un articolo sui bellissimi della tv per la gioia vostra e di tutte le lettrici».